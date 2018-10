"Nein, besser nicht bei uns", sagt Viktor Kreuschitz, Österreichs Richter beim Gericht der Europäischen Union, am Telefon. Die Sicherheitsvorkehrungen im roten Granitblock am Kirchberg, dem Klein Manhattan von Luxemburg, in dem der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das EU-Gericht ihren Sitz haben, seien so streng, dass ihm ein Frühstück in der Altstadt lieber sei. An Möglichkeiten dafür mangelt es nicht. Zwischen Kathedrale, Rathaus, Paradeplatz und Grande Rue gibt es zahllose Cafés.