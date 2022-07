Unterschätzt uns nicht

Vom Vertrauensverlust der Menschen in die Politik ist häufig die Rede. Aber wer spricht vom mangelnden Vertrauen der Politik in die Menschen? Dabei ist dieses Defizit mehr als eklatant. Ganz offensichtlich trauen uns die Damen und Herren, die wir in politische Ämter gewählt haben, nicht zu, vernünftig zu agieren. Denn anders ist es nur schwer zu erklären, dass uns Informationen vorenthalten, diese geschönt oder überhaupt nicht präsentiert werden und Zusammenhänge auf ein Intelligenzniveau von Regenwürmern heruntergebrochen werden.

Oder ...