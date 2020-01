Ist Spionage im Skisport möglich?

Den Vorwurf von Mikaela Shiffrin Richtung Petra Vlhová sehe ich in der ersten Emotion nach einer Niederlage erklärt. Dass die Beste genau beobachtet wird, ist nicht ungewöhnlich. Ich erinnere mich da an einige Erlebnisse mit der Konkurrenz.

Am Dienstagabend findet mit dem Nachtslalom der Damen in Flachau ein Rennen statt, das sicher zu den Höhepunkten der diesjährigen Saison, in der ja kein Großereignis stattfindet, zählt. Nach dem letzten Slalom in Zagreb könnte der Zweikampf zwischen Petra Vlhová ...