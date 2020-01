Vom Problemfall zur rot-weiß-roten Nummer eins: Die 22-Jährige fiebert dem Nachtslalom in Flachau entgegen. Michaela Dygruber vertritt Salzburg beim Skiweltcup-Spektakel.

Mit den Plätzen drei (RTL) und vier (Slalom) in Lienz sowie drei beim Nachtslalom in Zagreb hat sich Katharina Liensberger als rot-weiß-rote Nummer 1 etabliert und damit auch selbst überrascht. Der vieldiskutierte Materialstreit ist Vergangenheit. Am Dienstag beim Nachtslalom in ...