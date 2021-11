Marlies Raich über Liensberger: "Mental wird es jetzt schwieriger für sie"

Katharina Liensberger ist die große Gejagte. Eine schöne Position, die es zu behaupten gilt. Die Unbekümmertheit ist weg, der Druck größer. Da geht es "nur" darum, locker zu bleiben.

Der Winter naht, und während bei uns die Ungewissheit vorherrscht, was in unserem Land, mit unserer Gesundheit und auch mit der bevorstehenden Wintersaison passiert, sind die Athleten im Skiweltcup schon wieder voll fokussiert und mittendrin.

Der Auftakt in Sölden war vielversprechend. Diejenigen, die stark einzuschätzen waren, fand man am Ende auf dem Podest. Nicht weit davon entfernt Katharina Liensberger. Für diesen Saisonstart hat sie als Leaderin unseres Teams logischerweise den größten Druck. Der Riesentorlauf in Sölden war sicher ...