Als der Florianibrunnen im Weg stand

Am Alten Markt - der damals noch Ludwig-Viktor-Platz hieß - heckten die Geschäftsleute und Hausbesitzer einen Plan aus. Ihr Wunsch: Der Florianibrunnen muss weg. Im Februar 1907 wandten sie sich an den Gemeinderat. Die Begründung: Einerseits bilde der Brunnen ein Verkehrshindernis. Zudem stehe er auch den Gaskandelabern, die für eine bessere Beleuchtung aufgestellt werden sollten, im Weg. Man solle den Brunnen doch besser am Universitätsplatz aufstellen, so der Vorschlag.

Als weiteres Argument fügten sie an, dass der Brunnen ...