Ein Sonntag wie damals

Im vergangenen Jahr pochten die Händler - trotz vorweihnachtlichen Lockdowns - vergeblich auf eine Öffnung am Adventsonntag. Heuer haben sie sich durchgesetzt: Am 19. Dezember darf der Handel öffnen. Früher war das gang und gäbe: Am goldenen Sonntag, dem letzten Adventsonntag, durften die Geschäfte aufsperren. Vorbild dafür war Berlin, wo ab 1888 sonntags vor Weihnachten die Geschäfte aufgingen. Wien erkämpfte sich daraufhin 1893 ebenfalls das Recht. Salzburg folgte einige Jahre später. So frohlockte 1907 das Halleiner Gremium der Handeltreibenden: "Möge ...