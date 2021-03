Frauenjobs, Männerjobs: Getrennte Welten bei Stellenanzeigen

Was in Stellenanzeigen stehen darf oder muss, ist in Österreich streng geregelt. Seit genau zehn Jahren schreibt das Gleichbehandlungsgesetz auch die verpflichtende Angabe des Mindestgehalts vor. Die Regelung, dass in Stellenanzeigen keine Anmerkung enthalten sein darf, die auf ein Geschlecht schließen lässt, gibt es schon weit länger. Seit 1985.

Bis Mitte der 1980er-Jahre wurden Stellenangebote und -gesuche in Zeitungen teils nach Geschlechtern getrennt, auch in den "Salzburger Nachrichten". Ein Blick ins Archiv zeigt: Bei den "Angeboten weiblich" wurden ...