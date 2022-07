Strom sparen? Strom verbrauchen!

Licht ausschalten? Licht einschalten! In Salzburg ward es vor 135 Jahren Licht: 1887 nahm die Stromversorgung in Salzburg ihren Anfang. Mitte Oktober 1887 begann das "Erste Salzburger Elektricitätswerk" am Makartplatz mit den ersten Stromlieferungen. Angetrieben wurde der Motor mit Torf.

Zu Beginn brauchte es dann doch noch etwas Überzeugungskraft: Im Herbst inserierten die privaten Elektrizitätswerke, dass Strom aktuell zwar nur von 4 Uhr nachmittags bis 1 Uhr nachts verfügbar sei, in Bälde jedoch von 6 Uhr früh bis ...