Vanille, Schoko, Fleischsaft: Schräge Eissorten gab es früh

Geschäfte und Geschichte SN

Die Temperaturen steigen wieder - und damit auch die Lust aufs Eis. Verkauft wird es in Salzburg schon seit Jahrhunderten. Die Erfindung der Eismaschine Mitte des 19. Jahrhunderts verhalf dem "Gefrorenen", so der damalige Name, aber auch in Salzburg zum Durchbruch. Wer das Eis wie herstellen und verkaufen durfte, darüber wurde oft gestritten. Etwa in der Gemeinderatssitzung der Stadt Salzburg vom 18. Juli 1904. Da kritisierte ein Gemeinderat, dass der Hausierhandel mit Gefrorenem verboten wurde. Die Riedenburg sei dadurch unterversorgt. ...