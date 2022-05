Wie Eduard Rambousek die Millionen verschwinden ließ

An Korruptionsskandalen mangelt es aktuell nicht. Ein neues Phänomen sind sie aber längst nicht. Vor knapp 100 Jahren wurde in Salzburg einer der größten bekannt. Dahinter stand ein galanter Strippenzieher mit besten Kontakten in höchste Kreise, aber ohne jegliche Moral: Eduard Rambousek. 1907 wurde er durch Fürsprecher in Wien - und gute Kontakte zu Erzherzog Franz Ferdinand - in die Salzburger Landesverwaltung versetzt. Es folgte ein rascher Aufstieg: Bereits nach zwei Jahren war der gebürtige Böhme Präsidialchef der Salzburger Landesregierung ...