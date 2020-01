Salzburgs Skistar hofft beim Riesentorlauf in Sestriere auf die Trendwende. Denn bisher "war das gar nichts", gibt sich Veith beim dritten Comeback selbstkritisch.

Die Abfahrt hat sie seit diesem Winter aus ihrem Programm gestrichen. So blieben für Anna Veith bisher sechs Saisonrennen über. Die magere Bilanz: Den ersten Super G in Lake Louise hatte sie ausgelassen, in St. Moritz wurde sie 26., im ...