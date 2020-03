Die 30-jährige Salzburgerin blickt nach körperlichen Rückschlägen auf elf Rennen mit nur zwei Top-10-Plätzen zurück. Der Frage nach ihrer Zukunft im Skiweltcup weicht sie aus.

Nach der Absage des Skiweltcupfinales in Cortina beenden die Damen (ab Donnerstag in Åre) und die Herren (ab Samstag in Kranjska Gora) die Saison vorzeitig. Für Anna Veith war überhaupt schon am 9. Februar Schluss, wie seit Dienstag feststeht. "Schade, ...