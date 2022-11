Alexa hat neue Helfer - und neue Kritiker

Es ist gar nicht so lange her, als in dieser Kolumne vom "neuen Trend zu Sprachassistenten" die Rede war. Mittlerweile ist aus dem Trend ein Massenphänomen geworden: Nach Schätzungen nutzt mittlerweile jeder zehnte Österreicher Sprachassistenten. Die wohl Bekannteste unter ihnen ist Amazons Alexa, verbaut etwa in den Echo-Lautsprechern. Dieser Tage hat Amazon die aktuelle Generation der Helfer vorgestellt. Darunter der neue Echo Dot, das kleinste Geräte der Reihe. Der kugelförmige Assistent ist nun leistungsstärker, die Steuerungsmöglichkeiten per Knopfdruck wurden erweitert ...