Wie man vorbeugen kann, dass Smartphone oder Tablet durch die Sommerhitze Schaden nehmen.

Der Sommer zieht noch einmal kräftig an: Sollten die heimischen Meteorologen halten, was sie versprechen, gibt es in West- wie in Ostösterreich bis Montag Temperaturen um die 30 Grad. Das fordert zuallererst den menschlichen Organismus heraus. Aber auch das, was aus Platinen und Chips besteht, kann leiden: Elektronische Geräte wie Smartphones, Notebooks oder Tablets können durch hohe Temperaturen und Sonnenlicht sowie Sand und Salzwasser Schaden nehmen.

Erste Warnsignale sind zumeist dunkle Stellen am Bildschirm, ein leichtes Flimmern oder ...