Beim Optiker kann man jetzt auch Facebook-Brillen kaufen

Eine Kooperation zwischen Ray-Ban und Facebook macht es möglich, mit schicken Brillen nun auch zu fotografieren oder Musik zu hören.

Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine gewöhnliche Sonnenbrille: Plastikgestell, eine der üblichen Brillenformen. Lediglich die Bügel sind breiter als gewohnt. Und neben den Gläsern finden sich zwei Kreise, die die meisten wohl als modischen Kniff abtun.

Es ist aber kein modischer Kniff. Vielmehr sind die Kreise Kameralinsen. Und die Bügel sind so breit, da in ihnen Technologie verbaut ist: Seit wenigen Tagen ist die Computerbrille Ray-Ban Stories in Österreich erhältlich. Hinter den sogenannten Smart Glasses stehen ...