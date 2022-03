Wenn dir Alexa in dein Ohr flüstert

Mithilfe der Echo Buds will Amazon sprachgesteuerte Kopfhörer in die breite Masse tragen. Das kann Folgen haben - und zwar nicht nur gute.

Es ist schon etwas seltsam, war das Fazit beim Test in der Redaktion. Vor allem bei jenen, die mit Sprachassistenten bislang wenig Berührungspunkte hatten: Man sitzt im Bürosessel, sagt "Alexa" - und plötzlich flüstert einem eine Stimme ins Ohr, was sie für einen tun kann.

Dass Kopfhörer mit Sprachassistenten steuerbar sind, ist an sich nichts Neues. Viele Hersteller bieten die Option - und docken an Sprachassistenten wie Apples Siri oder den Google Assistant an. Steckt man sich aber ...