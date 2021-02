Akku leer, Bildschirm defekt: Wie man sein Smartphone vor Kälteschäden schützen kann.

Nicht nur uns Menschen setzt der Winter zu. Minusgrade, Eis und Schnee machen technischen Geräten ebenso zu schaffen. Vor allem Smartphones älteren Jahrgangs bekommen schnell Probleme, sobald es zu kalt wird.

Die meisten Geräte halten Temperaturen bis zu rund minus 10 Grad aus. In den kommenden Tagen kann es durchaus kälter werden: In der Stadt Salzburg sind Tiefsttemperaturen bis zu minus 12 vorhergesagt, in St. Johann oder Tamsweg gar bis zu minus 20 Grad. Eine Folge kann sein, ...