Das S21 Ultra im SN-Test: Samsungs neues Smartphone ist das beste auf dem Markt. Doch just eine besonders innovative Funktion könnte die Kunden nerven.

Geschäftsausfälle, Lieferprobleme, Umsatzrückgänge. In der Pandemie kämpft nahezu jede Branche mit Problemen. Doch es gibt Segmente, die selbst in diesen Zeiten ein Plus verbuchen: Wie die Marktanalysten von IDC am Donnerstag meldeten, stieg der globale Smartphone-Absatz im vergangenen Quartal um 4,3 Prozent. Im Lockdown ist wohl vielen aufgefallen, dass sie ein leistungsfähigeres Handy brauchen.

Diesen Trend will der Branchenführer nun weiter befeuern: Am Freitag bringt Samsung drei neue Premium-Smartphones auf den Markt - das S21, das S21+ und ...