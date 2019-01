Ein Kettenbrief zeigt, was auf Facebook falsch läuft. Und er macht deutlich, dass nicht jeder Nutzer Social Media verstanden hat.

Facebook wird zu einer "öffentlichen Einrichtung". Alles, wirklich alles, was Sie jemals gepostet haben, wird ab morgen öffentlich: die lasziven Aktfotos, die Sie dem Ex-Freund geschickt haben. Die eigentlich bereits gelöschten Hasspostings unter Gutmenschen-Beiträgen. Und selbst das vor Jahren gepostete Video, in dem zwei Katzen um eine Schale Milch streiten - obwohl Sie es ja inzwischen gar nicht mehr so witzig finden. Doch es gibt Hoffnung: Diese apokalyptische Katastrophe können Sie aufhalten, wenn Sie sofort einen Kettenbrief auf Ihrem Facebook-Profil posten.