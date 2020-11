Die Coronakrise sei "ein Brandbeschleuniger für Cyberangriffe", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bereits vor einigen Wochen. Und die Situation dürfte seitdem sogar noch drastischer geworden sein: Geht man von den Erkenntnissen des Frühjahrs aus, könnte der zweite Lockdown neuerdings Tür und Tor für Cyberkriminelle öffnen. Ein Faktor: Alle Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, werken nicht im (geschützten) Firmenbereich. Um das zumindest in Ansätzen abzufedern, bieten einige Unternehmen sogenannte VPN-Verbindungen an. Also eine Art Onlinetunnel vom Heim- in das Firmennetzwerk. Dabei besteht ...