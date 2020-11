Apple lanciert neue Macs - und kämpft mit Problemen beim iPhone 12. Diese sind aber nicht der Grund, wieso Sie beim Handykauf Geduld haben sollten.

Es passiert selten. Höchst selten sogar: Apple schaffte es diese Woche, in der Technologie-Welt tagelang Thema Nummer eins zu sein, ohne dass dabei iPhone oder iPad eine Rolle spielten. Der IT-Riese hat drei neue Macs, also Modelle der eigenen Computerreihe, vorgestellt. Das Besondere dabei: Nach 15 Jahren verabschiedet sich Apple von den Chips des Branchenführers Intel und setzt stattdessen auf selbst entwickelte. Konzernchef Tim Cook sprach von einem "geschichtsträchtigen Tag". Firmenhistorisch kann das durchaus so eingeordnet werden. Und vielleicht gibt ...