Der Linzer Hersteller emporia hat den ersten Tablet-Computer für die Zielgruppe 65 plus lanciert. Das Gerät im SN-Check.

Glaubt man den Produzenten, ist es eine Weltneuheit. Und zwar eine, die ihren Ursprung in Österreich hat: Vor wenigen Tagen brachte das Linzer Telekommunikationsunternehmen emporia das allererste Tablet für Senioren auf den Markt. Zwar stimmen die Angaben so nicht: Das US-Unternehmen GrandPad bietet seit 2014 Tablet-Computer für Ältere an. emporia ist jedoch die erste Firma, die es schaffen könnte, derartige Geräte (breitenwirksam) nach Europa und auch um die Welt zu bringen.

Aber was kann das emporia-Tablet? Im SN-Check ...