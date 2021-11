Es gibt Wege, um sich vor Cybermobbing zu schützen. Dazu sollte man wissen, wie man am besten reagiert, falls die Hetze dennoch auf jemanden einprasselt.

Die Bestandsaufnahme war wenig zufriedenstellend. Mehr noch: In Teilen war sie enttäuschend. Dieser Tage veröffentlichten die großen Social-Media-Plattformen erstmals eine Bilanz, was sie in Österreich im Kampf gegen Online-Hetze tun (SN vom 4. 11.). Manche Portale, allen voran Twitter, scheinen das Thema schlicht auszuklammern. Zumindest, wenn es darum geht, explizit Maßnahmen für österreichische Nutzerinnen und Nutzer zu setzen - so wie eigentlich gesetzlich vorgeschrieben.

Umso mehr stellt sich die Frage, was jeder Einzelne tun kann, um sich, sein ...