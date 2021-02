Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Seit es die Internet-Suchmaschine Google gibt, steht derselbe Suchbegriff auf Platz eins der weltweiten Charts: Kein Schlagwort wird Jahr für Jahr so oft in die Suche eingetippt wie "Wetter". Doch nicht so 2020: Wie Google nun bei einer Pressekonferenz vermeldete, überholte der Begriff "Coronavirus" sogar das Wetter.

Aus den Google-Trends 2020 lassen sich aber noch weitere Erkenntnisse über unser Verhalten in der Krise ablesen. Die Frage "Was für ein Tag ist heute" wurde ...