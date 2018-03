Das S9 im Test: Samsungs neuestes Smartphone ist besser als seine Vorgänger - aber kein Quantensprung. Der soll 2019 folgen.

Eine riesige Halle. In der Mitte eine 360-Grad-Bühne. Und darum herum 5000 Schaulustige. Marktführer Samsung hat bei der Präsentation seiner neuesten Smartphones noch einmal ein Schäuferl nachgelegt: Das S9 und sein Bruder, das etwas größere S9 Plus, wurden vor wenigen Tagen in Barcelona aufwendig vorgestellt.