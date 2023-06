Schritt für Schritt das WLAN stärken

Es gibt sie auch 2023 noch: die digitale Kluft. Also einen markanten Unterschied zwischen jenen, die Zugang zum Internet haben, und jenen, die ungewollt offline sind. Darauf will die Wireless Broadband Alliance jährlich am Welt-WLAN-Tag, dem 20. Juni, aufmerksam machen. Aber auch bei jenen, die schon online sind, könnte der Welttag als Anregung dienen - um das WLAN zu Hause, im Büro etc. zu optimieren. Doch wie geht man das an? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:



- Geschwindigkeit prüfen: etwa auf netztest.at/de/Test. Richtwert: 10 Mbit Download-Rahmen pro Person im Haushalt

- Upload beachten: für Videoanrufe etc.; 10 Mbit pro Haushalt

- Provider kontaktieren: versprochene Leistung einfordern. Und Anbieter vergleichen, etwa auf durchblicker.at/festnetz-internet

- WLAN-Verteilung prüfen, etwa mit der Software WirelessNetView (simpel via Google zu finden)

- Router platzieren: zentral, leicht erhöht, frei stehend

- Hilfsgeräte installieren: WLAN-Repeater, Powerline oder Mesh; Elektrofachhändler beraten gern. Tipp der Redaktion: Mesh.