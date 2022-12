Appell an die Politik: Es geht auch anders. Nämlich ohne Feindschaft und Untergriffe.

Gedanken zum Abschied einer verdienten Mandatarin: Wie sich die viel kritisierte Politik "lang anhaltenden Beifall" erwirtschaften könnte.

"Lang anhaltender, stehend dargebrachter allgemeiner Beifall", vermerkt das stenografische Protokoll der kürzlich abgehaltenen Nationalratssitzung nach der Rede, mit der sich die allseits angesehene SPÖ-Mandatarin Nurten Yilmaz, die aus Altersgründen ihr Mandat zurücklegte, von ihren Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus verabschiedete. Während ihrer mit etwas Wehmut und viel Humor vorgetragenen Abschiedsrede erntete die in der Türkei geborene, in Wien aufgewachsene und zur "Ottakringer Legende" gereifte Politikerin Applaus aller fünf Fraktionen, die schon, als die Abgeordnete zum Rednerpult geschritten war, in ...