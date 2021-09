Corona und die subjektive Freiheit

Nicht die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sind es, die unsere Freiheit beschränken. Die Pandemie selbst ist es, die dies tut.

Österreich gehört zu jenen Ländern, in denen das subjektive Freiheitsgefühl während der Corona-Pandemie am stärksten gelitten hat. Dies geht, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, aus einer europaweit durchgeführten Studie hervor. Der Befund ist nicht ohne Brisanz. Denn angesichts der Pandemieentwicklung ist zu erwarten, dass die Bundesregierung in wenigen Tagen die Maßnahmen-Schraube wieder anziehen wird: Mehr Maskenpflicht, strengere Zutrittsregeln, mehr Vorsicht nach einem Sommer der Lockerungen. Und wenn wir vor einem neuerlichen Zusperren des Landes inklusive Handel und Gastronomie weit ...