Ein Triumph. Und sonst?

Die ÖVP hat sich mit Haut und Haar Sebastian Kurz ausgeliefert. Seine Wiederwahl erfolgte ohne Debatte, ohne Wortmeldungen und vor allem: Ohne Widerrede.



Kollers Klartext SN

Und dann gibt es noch Kurt Fischer, ÖVP, Bürgermeister der Gemeinde Lustenau in Vorarlberg. Wenn man Bürgermeister Fischer zuhört, würde man nicht glauben, dass er der selben Partei angehört wie Karl Nehammer. Oder Sebastian Kurz. "Mir persönlich tut die Positionierung Österreichs weh", sagte Fischer dieser Tage in einem Interview mit "Vorarlberg Live" zur Haltung der Bundesregierung in der Frage, ob weitere Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen werden sollen. Und auch der von der ÖVP-Spitze gern zitierte Satz: "2015 darf sich nicht ...