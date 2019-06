Wehe, wenn sie losgelassen: Die Parlamentarier haben ihre Macht entdeckt. Nicht alle wissen verantwortungsvoll damit umzugehen.

Kein vernünftiger Mensch würde dagegen argumentieren, dass das Pflegegeld erhöht und automatisch an die Inflation angepasst wird. Kein vernünftiger Mensch kann etwas daran auszusetzen haben, dass Jungväter vier Wochen bei ihrer Familie verbringen können. Kein vernünftiger Mensch will Gift in ...