Der ewige Sündenfall

Nicht zum ersten Mal stellt sich heraus: Österreich braucht eine eine neue Moral - und strengere Antikorruptionsgesetze.

In der Empörung, die hochschwappte, als am vorvergangenen Wochenende geheime Nebenvereinbarungen aus türkis-blauen und türkis-grünen Koalitionsverträgen das Licht der kritischen Öffentlichkeit erblickten, war ein guter Teil Heuchelei dabei. Äußerst gekünstelt wirkte vor allem die Entrüstung der SPÖ, verfügt diese Partei doch selbst über wahrhaft athletische Fähigkeiten in der unschönen Disziplin des Machterhalts um jeden Preis. Die sie derzeit auf Bundesebene mangels Regierungsbeteiligung nicht umsetzen kann.

Hinzu kommt, dass nicht alles Postenschacher ist, was nach Postenschacher riecht. Dass beispielsweise ...