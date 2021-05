Die Freiheit könnte größer sein

Ewige Missstände, die aus Gewohnheit niemanden mehr aufregen: Österreich hat bei der Pressefreiheit Luft nach oben.

Die international tätige Organisation "Reporter ohne Grenzen" bescherte Österreich kurz vor dem Tag der Pressefreiheit an diesem Montag ein wenig schmeichelhaftes Präsent. Unser Land erreichte in der alljährlich veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit einen nicht gerade ehrenhaften 17. Platz. Also weit hinter den führenden skandinavischen Staaten, hinter etlichen westeuropäischen Staaten, hinter der Schweiz, Kanada und Estland.

Nun darf besagte Rangliste durchaus mit einem Fünkchen Misstrauen gelesen werden. Dass beispielsweise ein Land wie Burkina Faso, wo soeben zwei spanische Journalisten ...