Die Grünen: Im Schwitzkasten der ÖVP

Die Grünen werden sich, wollen sie in der Koalition überleben, mehr Luft zum Atmen verschaffen müssen. Die ÖVP muss die Klugheit haben, dies zuzulassen.

Schon klar: Wenn die eine Regierungspartei 37,5 Prozent der Wählerstimmen vorzuweisen hat und die andere nur 13,9 Prozent, kann man nicht von einer Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe sprechen. Und wenn die eine Partei ihre ewige Regierungsbeteiligung förmlich im Erbgut eingeschrieben hat, während die andere ihre außerparlamentarischen Ursprünge auf eine Sponti-Bewegung in der Hainburger Au zurückführt, dann ergibt das auch unterschiedliche Zugänge bei der Machtausübung. Und wenn die beiden Parteien zu allem Überdruss noch so grundlegende Unterschiede in ihrer Ideologie aufweisen, ...