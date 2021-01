Zahlen die Grünen einen zu hohen Preis?

Warum den Grünen die Kooperation mit der ÖVP derzeit so schwerfällt. Und warum sie diese Kooperation dennoch fortsetzen sollten.

Angesichts der seit Jahresfrist mit einschläfernder Regelmäßigkeit stattfindenden gemeinsamen Pressekonferenzen der Virologischen Vier, von denen zwei der türkisen und zwei der grünen Partei angehören, hätte man fast schon vergessen, dass es sich bei ÖVP und Grünen um zwei unterschiedliche Parteien handelt. Und was für ein Unterschied das ist! Am vergangenen Donnerstag sind die Differenzen überdeutlich zutage getreten, als die Polizei in nächtlicher Aktion drei Mädchen und ihre Mütter, deren Asylanträge rechtskräftig abgelehnt worden waren und die alle Aufforderungen zur Ausreise ...