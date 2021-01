Die klügsten Köpfe sind gefordert

So wie unser Land derzeit aufgestellt ist, ist es der nächsten globalen Krise schutzlos ausgeliefert. Es ist Zeit, Österreich völlig neu zu denken.

Nein, es ist keineswegs alles schiefgegangen beim Bestreben der österreichischen Politik und Verwaltung, die Folgen der Coronapandemie halbwegs in den Griff zu bekommen. Im Gegenteil, es wurde vieles richtig gemacht. Die Zahl der Intensivpatienten in den Spitälern konnte im vertretbaren Rahmen, der Schaden für Arbeitsmarkt und Wirtschaft durch großzügige Hilfen in erträglichen Grenzen gehalten werden, zumindest bis jetzt. Und obgleich jeder Todesfall tragisch und einer zu viel ist, muss konstatiert werden: Es sind weniger Menschen gestorben, als nicht nur der ...