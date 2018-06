Die schöne neue Medienwelt

Was früher als Stammtischparole verhallte, tönt jetzt durchs globale Dorf und beeinflusst die Welt. Da braucht es Informationsprofis, die dagegenhalten.

Medienminister Gernot Blümel hat also in der vergangenen Woche etliche kluge Menschen eingeladen, um zwei Tage lang über die Zukunft der Medien zu diskutieren. Das war grundsätzlich eine hervorragende Idee des

Ministers, denn der Diskussionsbedarf ist groß. Die Geschäftsmodelle der klassischen Medien geraten gleich von mehreren Seiten unter Druck. Da sind die Onlinegiganten von Google bis Facebook, die ebenso ungeniert wie unentgeltlich die teuer erarbeiteten Inhalte der klassischen Medien absaugen, um mit diesem Fremdmaterial, von Steuerbehörden nur marginal behelligt, ihr Milliardengeschäft zu tätigen. Da ist die Werbewirtschaft, die weltweit Milliarden aus den klassischen Medien in besagte Onlinegiganten umleitet. Da ist ein Medienpublikum, das immer weniger versteht, warum es für die Nachrichten in klassischen Medien zahlen soll, wo doch auf Smartphone und

Tablet eine schöne neue Medienwelt gratis

angeboten wird.