Aus Demokratien dringen mehr Fälle politischen Unterschleifs nach außen als aus Diktaturen. Das kann zu Fehleinschätzungen führen.

In Südafrika wurde Präsident Jacob Zuma, ein Großmeister in der üblen Kunst der Korruption, soeben wegen fortgesetzten Wirtschaftens in seine eigene Tasche aus dem Amt gefegt.

In Israel droht dem Premierminister Benjamin Netanjahu eine Anklage wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Machtmissbrauchs.