Dieses Versagen kostete Menschenleben

Wir erleben ein Politikversagen historischen Ausmaßes. Es wäre nicht verwunderlich, würde dies zu politischen Verwerfungen ungeahnten Ausmaßes führen.

Da wir alle, wie Bundeskanzler Alexander Schallenberg nicht müde wird zu betonen, über keine Kristallkugel verfügen, sei auf den Blick nach vorne verzichtet und statt dessen der Fokus auf die vergangene Woche gestattet. Wie präsentierte sich unser Land?

Während Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger dringend wissen wollen, ob sie demnächst in den Lockdown verbannt werden und ob sie in der kommenden Woche noch ihre Kinder in die Schule schicken können, eröffnet Agrar- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ihre Ausführungen nach ...