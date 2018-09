Ein Lehrstück von der Zeit

Die selbstherrliche Art und Weise, wie die EU-Gewaltigen in den Tagesablauf ihrer Untertanen eingreifen, lässt für künftige Entscheidungsfindungen Schlimmes befürchten.

Man mag einwenden, dass es wichtigere Probleme gibt. Und man mag damit sogar recht haben. Dennoch ist die Art und Weise, wie im EU-Raum gerade der zwecks sommerlicher und winterlicher Zeitanpassung halbjährlich vorgenommenen Uhrenumstellung der Garaus gemacht wird, ein hübsches Beispiel für die Politik- und Debattenkultur im frühen 21. Jahrhundert. In diesem Lehrstück kommen Politiker vor, die eine Internet-Zufallsmehrheit nicht von einer demokratischen Mehrheitsentscheidung unterscheiden können; in diesem Stück kommen Wissenschafter vor, die sich mit schrägen Thesen lächerlich machen; und es kommt ein europäisches Publikum vor, das all das stoisch hinnimmt.