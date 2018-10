Fall Khashoggi: Unsere Moral hat blinde Flecken

Vergesst Trump. Was tun eigentlich Europa, die EU, Österreich als Reaktion auf die Massakrierung eines Journalisten durch saudische Agenten?

Kollers Klartext SN

Wie wird Donald Trump auf das Massaker reagieren, das im saudi-arabischen Generalkonsulat von Istanbul am Journalisten Jamal Khashoggi mutmaßlich verübt wurde? Sind die diesbezüglichen Aktionen des US-Präsidenten zu zurückhaltend, zu zögerlich, gar "peinlich", wie jüngst zu lesen stand? Warum wurden noch keine Sanktionen gegen das Regime in Riad verhängt? Hat Trumps Familie am Ende geschäftliche Interessen mit der fundamentalistischen Wüstendespotie?