Führungskrise mitten in der Krise

Gezänk, Intrigen, Obmanndiskussionen: Allzu viele Politiker erwecken derzeit den Eindruck, mehr mit sich und ihren Sandkastenspielen beschäftigt zu sein als mit den Problemen, vor denen unser Land steht.

Der Eindruck, dass ein großer Anteil des hiesigen politischen Spitzenpersonals nicht willens oder in der Lage ist, dieses Land halbwegs vernunftbegabt aus der Krise zu führen, verdichtet sich derzeit auf bedrohliche Weise. So beispielsweise am Pfingstwochenende, das einen Rückfall in jenes politische Gezänk brachte, das die Politik dieses Landes jahrelang lähmte und lähmt. Zunächst war es der türkise Bundeskanzler, der den Mund zu voll nahm, was baldige weitere Öffnungsschritte betrifft. Darauf hin warf der grüne Gesundheitsminister dem türkisen Bundeskanzler vor, ...