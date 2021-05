Und jetzt? Der Bundeskanzler geht einer ungewissen Zeit entgegen. Österreich auch.

Was passiert, wenn Kurz geht? Und was, wenn er bleibt? Drohen schon wieder Neuwahlen? Und was sagt der Bundespräsident? Viele Fragen tun sich auf.

SN/ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com Der Name Sebastian Kurz’ taucht entschieden zu oft in gefährlicher Nähe zu allerlei Skandalen und Affären auf, um unbefleckt zu bleiben.