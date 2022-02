Heuchelei als politische Tugend

Von Gesindel und mieselsüchtigen Koffern: Die Politik ist der wohl einzige Berufsstand, in der die permanente Selbstbeschädigung zum Berufsbild gehört.

Und wieder einmal verschwimmen die Grenzen zwischen Sachpolitik und Parteipolemik bis zur Ununterscheidbarkeit. Ist es den ÖVP-Landeshauptleuten wirklich nur um die Sache zu tun, wenn sie reihum an den Bund appellieren, es sich mit der Impfpflicht noch einmal zu überlegen? Oder geht's bloß darum, dem von der ÖVP als Schwachstelle des Koalitionspartners erkannten grünen Gesundheitsminister am Zeug zu flicken - und damit den grünen Regierungspartner in Bedrängnis zu bringen?

Grüne Gesprächspartner erinnern mit einiger Bitterkeit (und mit einiger ...