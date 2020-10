Kampf gegen die Seuche: Wie der Kraftakt funktionieren könnte

Regierungs- und Oppositionspolitiker sollten sich entschließen, ihre eigenen Sonntags- und Nationalfeiertagsreden zu Corona ernst zu nehmen.

Wie recht sie doch haben. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner forderte am Nationalfeiertag einen "nationalen Kraftakt" zur Überwindung der Coronakrise. Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach zur selben Gelegenheit von einem "rot-weiß-roten Kraftakt", der jetzt notwendig sei. Wie recht sie doch haben - und wie seltsam, dass in der Coronapolitik von Regierung und Opposition so wenig von diesem Geist der Gemeinsamkeit, der hier beschworen wird, spürbar ist.

Die Regierung betreibt besagte Coronapolitik unter strikter Nichteinbindung der Opposition. Was vergangene Woche darin gipfelte, ...