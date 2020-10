Wie wir die nächsten Monate überstehen

Wo ist eigentlich dieses Gefühl der Solidarität und Zusammengehörigkeit geblieben, das zu Beginn der Pandemie spürbar war?

Seit Vorliegen des Berichts der Ischgl-Untersuchungskommission ist es also amtlich: Nahezu alle Verantwortlichen haben zu Beginn der Pandemie, die hierzulande in dem Tiroler Ski-Dorado ihren Ausgang nahm, Fehler gemacht. Teilweise schwere Fehler. Teilweise vielleicht sogar strafrechtlich relevante Fehler. Doch man sollte die Kirche im Skidorf lassen beziehungsweise ehrlichen Herzens die Frage stellen: Wer von uns hätte in dieser Situation keine Fehler gemacht? Es war für alle, vom Bundeskanzler abwärts über Landes- und Bezirkshauptmann bis hin zum Bürgermeister, die erste Pandemie. ...