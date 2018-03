Sachpolitik: o. k. Regierungsklima: sehr gut. Informationspolitik: na ja. Das eigentliche Problem der neuen Regierung liegt ganz woanders.

Kleine Koalitionskritik in vier Punkten: In puncto Sachpolitik ist die Arbeit der neuen Bundesregierung durchaus solide. Etwa in der Bildungspolitik: Deutschklassen für Kinder, die dem Unterricht nicht folgen können, sind ebenso sinnvoll wie eine Beschränkung von überlaufenen Studienrichtungen. Oder in der Steuerpolitik: Der Ansatz, lieber die Steuerzahler zu entlasten, statt jenen, die ausschließlich von staatlichen Transfers leben, noch ein paar den Steuerzahlern abgeknöpfte Euro draufzugeben, ist nachvollziehbar.