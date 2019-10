Schon ein Mal hat die ÖVP so lang mit den Grünen regierungsverhandelt, bis eine Koalition mit der FPÖ herauskam. Das kann auch diesmal passieren.



Kollers Klartext SN

Es könnte also etwas werden mit Türkis-Grün. Die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler haben vereinbart, in den kommenden Tagen noch fünf Mal zu Sondierungen zusammenzukommen. Am 8. November wollen sie entscheiden, ob sie in ernsthafte Regierungsgespräche eintreten oder nicht. ...