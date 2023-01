Neuwahlen? Letzte Ausfahrt Mauerbach für die türkis-grüne Koalition

Niemand in der Regierung wünscht sich vorverlegte Neuwahlen. Sollten aber ÖVP und Grüne ihre Klausur in Mauerbach vergeigen, stellte sich die Sinnfrage.

Wenn sich, wie in diesen ersten Tagen des Jahres, die Bundesregierung sowie sämtliche Oppositionsparteien zwecks Abhaltung von Arbeitsklausuren an malerische Orte begeben (oder zumindest ein Neujahrstreffen abhalten), dann dient das einerseits der Selbstmotivation für das beginnende Arbeitsjahr. Und hat andererseits Showcharakter: Man will mediale Markierungen setzen und der Außenwelt signalisieren, dass man noch vorhanden ist.

So auch die Bundesregierung, die sich ab Dienstag zu einer Klausur in Mauerbach zurückzieht. Nichts, was dort beschlossen wird, könnte nicht auch bei ...