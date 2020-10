Nicht alle Schwarzen wollen türkis sein

Die neue ÖVP gilt in feinen Kreisen als nicht allzu fein. Sebastian Kurz nimmt den damit verbundenen intellektuellen und moralischen Aderlass gern in Kauf.

Bei der Nationalratswahl, die ibizahalber vor einem Jahr in Österreich stattgefunden hat, konnten Sebastian Kurz und seine ÖVP in ganz Österreich deutlich zulegen. Die Volkspartei siegte auf allen Linien und gewann in allen Bundesländern dazu. Die Republik färbte sich türkis. Doch es gab einige gallische Dörfer, deren Einwohner den allgemeinen Trend zur ÖVP nicht mitmachten und der Kurz-Truppe kleine lokale Niederlagen bereiteten.

Diese gallischen Dörfer fanden sich besonders zahlreich in Wien, und zwar ausgerechnet in den sogenannten "besseren ...